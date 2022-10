Covid Lazio | 3 533 nuovi casi e 8 morti Il bollettino del 19 ottobre - Cronaca - quotidiano net

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Contagi in lieve calo, mentre il tasso di positività sale al 17,4%. Crescono i ricoveri in area medica (+12), ma sono in calo le rianimazioni

Contagi in lieve calo, mentre il tasso di positività sale al 17,4%. Crescono i ricoveri in area medica (+12), ma sono in calo le rianimazioniSono 3.533 i nuovi contagi oggi, 19 ottobre 2022, nelsecondo il bollettino della Regione che riporta anche ulteriori 8 decessi ( - 1). Eseguiti 2.797 tamponi molecolari e 17.435 tamponi antigenici per un totale di 20.232 tamponi. 616 i ricoverati (...Ha dichiarato Giovanna Pugliese, delegata della Regione Lazio al Cinema: Abbiamo pensato a questo evento ... l’immenso impegno di tutto il personale sanitario nella lotta al Covid 19. Gli ultimi due ...ROMA – Covid, D’Amato: “Oggi nel Lazio su 2.797 tamponi molecolari e 17.435 tamponi antigenici per un totale di 20.232 tamponi, si registrano 3.533 nuovi casi positivi (-1.177), sono 8 i decessi (-1), ...