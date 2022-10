Covid Italia | rallenta curva ricoveri | report Fiaso

Complessivamente, nei reparti ospedalieri ordinari il 60% dei ricoverati riguarda i cosiddetti pazienti 'con', ovvero coloro che sono arrivati in ospedale per curare un'altra patologia e sono ......da, Spagna, Grecia, Polonia, Belgio e Francia . L'Ungheria è contraria quasi a tutto il pacchetto. Il premier Viktor Orban ha criticato gli acquisti comuni - 'ricordano il modello, più ...“Benvenuto a bordo PD! Dopo qualche anno, approvando una legge che prevede la decadenza, ha capito ci che noi da anni e anni avevamo sostenuto: Massimo Cassano non doveva essere nominato prima commis ...Roma, 19 ott. (Adnkronos Salute) - Dopo l'accelerazione subita nella scorsa settimana, con un balzo del 37%, rallenta la crescita dei ricoveri Covid: nella rilevazione del 18 ottobre effettuata dagli ...