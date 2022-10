Covid | il bollettino di oggi mercoledì 19 ottobre 2022 | 41 712 nuovi casi e 81 decessi Tasso di positività al 17 | 9%

Lo riporta l'ultimodella Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano ... nelle ultime 24 ore c'è stato un incremento di 233.084 test anti -. Il totale dei tamponi ...in Italia, ildi oggi mercoledì 19 ottobre 2022: 41.712 nuovi casi e 81 decessi. Tasso di positività al 17,9% +++news in aggiornamento+++"Il Covid è una colossale pagliacciata". "I vaccini non sono mai stati testati". Ecco le parole di Diego Lucianaz, consigliere valdostano.I pazienti ricoverati sono 85, di cui 4 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 9 nuovi ricoveri e 13 dimissioni ...