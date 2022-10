Covid | il bollettino di oggi 19 Ottobre 2022

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Le autorità sanitarie hanno diramato il quotidianosull’emergenzanel nostro paese. In Italia, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 41.712 nuovi casi Coronavirus su un totale di 233.084 tamponi effettuati. Nello stesso arco temporale sono stati registrati 81 decessi. Per quanto riguarda i ricoveri, diminuiscono quelli in terapia intensiva (-3) mentre aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+69). Segui ZON.IT su Google News.

Sky Tg24

Marche, 157 ricoverati (+5), incidenza scende a 514 Aumenta ancora il numero di ricoveri per-... Lo evidenzia ildella Regione Marche. Due i decessi registrati nell'ultima giornata ...AGi - Sono 41.712 i nuovi casi dinelle ultime 24 ore (martedì 19 ottobre) contro i 58.360 di ieri e soprattutto i 47.763 di ... È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 41.712 casi e 81 morti. Tasso positività 17,9% LIVE Sono 1.608 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.458 tamponi processati. Ieri i positivi erano 2.071. Il tasso di positività è al 12,9%, in diminuzione rispe ...TRENTO. E' di zero decessi e 578 nuovi casi positivi il bilancio del bollettino quotidiano sull'andamento epidemiologico in Provincia di Trento, dove nelle ultime ventiquattro ore è sceso il totale de ...