Cosa ha detto Berlusconi su Putin e ministri e cosa vuol dire che ha picconato l’accordo con Meloni

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Due dichiarazioni che fanno traballareda poco trovato per il nuovo governo.prima dice «ho riallacciato i rapporti con» e poi che Casellati sarà la ministra della Giustizia. Due uscite non gradite a Giorgia

... ma distribuire oggi patenti di patriottismo è tutt'altrae tradisce il preoccupante sottotesto di cui s'è. Meloni pretende di affratellare gli italiani non nel nome della patria e della ...Sulla relazione che vi sarebbe tra i due si ètutto: che sarebbero una coppia, che Wanda ... Diciamo che al momento l'unicache non faccio è infilarmi gli scarpini ai piedi e scendere in ...Malpezzi: "Sono rimasta allibita dall'audio di Berlusconi su Putin, perché si parlava di rapporti ricuciti in maniera molto stretta. A me questa cosa preoccupa e fa il paio con quello che ha detto il ...“Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha detto 'Leone smetti di disegnare, fai un sorrisone e poi ritorna a disegnare', cosa che credo a me sia capitata almeno 100 volte con mia ...