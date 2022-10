Cosa dicono i sondaggi sulla Meloni | Mannheimer sgancia la bomba

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lo scontro tra Giorgiae Silvio Berlusconi continua a far discutere. Di certo le scintille tra gli alleati alla vigila delle consultazioni al Colle per la formazione del nuovo governo hanno creato parecchie tensioni nel campo moderato che ha un obiettivo inderogabile: dare un nuovo governo al Paese in grado di ribaltare la crisi economica che sta svuotando le tasche degli italiani. Dopo l'incontro di ieri sera tra lae il Cavaliere pare sia tornato il serenocoalizione, ma di certo c'è sempre un occhio attento ai: certi dissidi possono minare (e non poco) la tenuta dei partiti nelle intenzioni di voto. E così a fornire un quadro chiaro di come stanno le cose è il professor Renatoche a L'Aria che Tira ha parlato delle ultime rilevazioni ...

Adnkronos

"Attenzione a rilanciare la corsa agli armamenti",fonti dell'Eliseo a Le Monde . In realtà, ... "Sarebbe un plus di sicurezza per tutta l'Europa e un esempio perfetto diintendiamo quando ...... ogni team principal, ogni ingegnere che ha esaminato i miei dati, mi ha valutato come un grande talento, e se loè probabilmente perché hanno vistosono in grado di fare'. Sainz ha poi ... Quinta dose vaccino Covid: cosa dicono Bassetti, Crisanti, Gismondo e Pregliasco (Adnkronos) – Quinta dose vaccino anti Covid, cosa pensano gli esperti dell’ulteriore dose di richiamo All’indomani della circolare ministeriale in cui si raccomanda a over 80, ospiti delle Rsa e ove ...Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 18-10-2022 alle 20:57 sul giornale del 19 ottobre 2022 - 6 letture ...