CorSport | contro il Napoli Mourinho schiera la Roma che ha vinto la finale di Conference 

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Laè alle prese con gli infortuni, così,il, domenica, Joséschiererà la squadra che hala Conference League a Tirana. Il Corriere dello Sport scrive: “Con Matic al posto di Mkhitaryan, che poi in realtà è diventato molto presto Sergio Oliveira, e forse Spinazzola al posto di Zalewski.ildell’amico Spallettone, Joséprepara una formazione che si avvicina moltissimo a quella che cominciò ladi Conferenceil Feyenoord. E’ una necessità determinata dagli infortuni dei tre nuovi acquisti, Dybala, Wijnaldum e Celik, ma può diventare anche un’opportunità: il gruppo di Tirana aveva la dote della compattezza e dell’equilibrio, requisito minimo per essere ...

Con una particolarità: Spalletti non ha mai vinto contro Mourinho. Se Mourinho vincesse, la Roma arriverebbe ad un punto dal Napoli che sogna di iniziare la fuga scudetto, scrive il quotidiano sportivo. Sul recupero di Anguissa. È passata una settimana dall'infortunio, oggi il centrocampista sarà valutato dallo staff medico. Anguissa a nuovi test per valutare a che punto sia il recupero dall'infortunio rimediato contro il Torino. CorSport: contro il Napoli la Roma che ha vinto la finale di Conference