Coronavirus | oggi in Italia 41 712 nuovi casi e 81 decessi

BOLOGNA - Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia Romagna si sono registrati 1.929.820 casi di positività, 4.133 in più ... Contagi L'età media dei nuovi positivi diè di 53,6 anni. La ...... per la partita contro il Sudafrica che chiude il nostro novembre internazionale, sappiamo già... Grecia, Serbia, Montenegro, Macedonia e Turchia), […] Cronaca In Primo Piano, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Diminuiscono i numeri dei nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.246 positivi su 15.176 tamponi esaminati, 1.227 in meno di ...