Coronavirus in Italia | il bollettino del 19 ottobre | 41 712 nuovi casi | i morti sono 81

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nelle ultime 24 orestati 41.712 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 58.360. I tamponi effettuati233.084 (ieri 329.569). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 17,9% (ieri era al 17,7%).81 i, compresi alcuni riconteggi, 3 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 19(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 251, con 32 ...

Sky Tg24

Sono 41.712 i nuovi casi di Covid - 19 registrati innelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 58.360 di ieri, per un totale di 23.214.073 dall'...della Salute sulla diffusione delnel ...In quelle dei vaccini l'andamento in tempo reale delle campagne di somministrazione ine nel mondo . Le mappe:- Vaccini - Vaccini nel mondo Gli approfondimenti La pandemia chiede ... Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 41.712 casi e 81 morti. Tasso positività 17,9% LIVE Sono 1.608 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.458 tamponi processati. Ieri i positivi erano 2.071. Il tasso di positività è al 12,9%, in diminuzione rispe ...In programma dal 24 al 29 ottobre la XI edizione del raduno internazionale annuale di COOPI. Sabato 29 è prevista una tavola rotonda aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming, dal titolo “Il ...