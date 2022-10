Coronavirus | 81 morti e 41 712 nuovi contagi Il tasso di positività si attesta al 17 | 9%

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il bollettino del 19 ottobre 2022 Idasono stati 81 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 113. Isono 41.712. Gli attualmente positivi sono 542.792 contro i 543.207 di ieri. Sul fronte dei ricoveri c’è stato un aumento di 69 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati in area non critica sono 7.062. Nei reparti in rianimazione sono in 251, di questi 32 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. 535.479 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti sono pari a 22.493.006. Tamponi ediIldiè di 17,9% ...