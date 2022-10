Corona virus | Italia | attualmente positivi a test in un giorno con decessi 81 e guariti Totale di casi 41712 Dati della protezione civile | effettuati tamponi

Noi Notizie

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 19 ottobre 2022 1.469 Nuovi casi 10.206 Test giornalieri 4 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 465 ...Di Martino Abbracciavento: Termina l'accordo tra Regione Puglia, Federfarma e Assofarma avviato a gennaio, finisce quindi la possibilità in Puglia di usufruire dei tamponi gratis in farmacia. Anche in ... Puglia: 1504600 positivi a test corona virus, incremento di 1469 rispetto a ieri Roma, 19 ott. (askanews) - Sono stati consegnati, in una cerimonia presso la sede dell'Ambasciata di Francia a Roma, i riconoscimenti della ...Confermata, anche quest'anno la possibilità della co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello anti-Covid-19. Si punta così a rafforzare ulteriormente la copertura vaccinale per le person ...