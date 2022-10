Coppa Italia | tris Spezia | c'è l'Atalanta agli ottavi Il Parma si regala l'Inter | colpo Monza a Udine | ora la Juve

PARMA - Al Tardini il Parma supera l'ostacolo Bari (1 - 0) nel match valido per i sedicesimi di finale di. Al 29' decide il match Benedyczak . Agli ottavi di finale la squadra di Fabio Pecchia affronterà l'Inter di Simone Inzaghi ...... mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e delladi Serie C. L'abbonamento mensile alla piattaforma di ...Nelle ultime 2 ore L’ALLENATORE FABIO PECCHIA: “CAMPIONATO O COPPA, CONTA LA VOGLIA DI VINCERE” Parma Calcio 1913 (Oggi) - Parma, 19 ottobre 2022 – Le dichiarazioni dell’allenatore crociato Fabio Pecc ...Ai ducali di Pecchia basta il gol di Benedyczak per avere la meglio sulla squadra di De Laurentiis. Nel prossimo turno sfideranno l'Inter ...