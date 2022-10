Attilio Tesser mette le cose in chiaro alla vigilia dei sedicesimi dicontro la Cremonese allo Zini. Una sfida che il Modena si è guadagnato un po' a sorpresa lo scorso 8 agosto, ...Convocati Ascoli per il match dicontro la Sampdoria: la lista completa di mister Bucchi. Otto assenti L'Ascoli ha reso noti i convocati in vista del match dicontro la Sampdoria. Fuori gli infortunati ...Coppa Italia, tutto è pronto per la gara contro lo Spezia valevole per il trofeo nazionale. Andiamo qui di seguito a leggere la formazione schierata in campo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...