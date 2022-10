Coppa Italia | le formazioni ufficiali di Udinese Monza

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Le scelte di Sottil e Stroppa per la gara valevole per i sedicesimi di. Ledel match Ledi(3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Jajalo, Arslan, Ebosele; Beto, Nestorovski. Allenatore: Andrea Sottil.(3-4-2-1): Cragno; Antov, Paletta, Carboni; Birindelli, Rovella, Ranocchia, D’Alessandro; Colpani, Machin; Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le dichiarazioni nel post Spezia Brescia di Strelec, autore di una grande doppietta nel match di. Le sue parole Parla Strelec dopo la grande prova indegli uomini di Gotti: LA GIOIA - 'Sono felice per la vittoria e le reti. Mi trovo bene in un attacco a tre, ma non ...Dopo aver eliminato la Salernitana , il Parma supera di misura il Bari e conquista l'incrocio contro l' Inter . Dopo qualche occasione sprecata da Bonny, Coulibaly e Benedyczak , gli emiliani trovano ...Thiago Motta in conferenza stampa in vista della partita di Coppa Italia di giovedì con il Cagliari parla chiaro: "Questo torneo è un obiettivo importante, vogliamo dare continuità a quanto visto nel ...Il Parma batte di misura il Bari nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Decisivo l'unico squillo di Benedyczak ...