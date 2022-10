Coppa Italia | impresa Monza | 3-2 all' Udinese e vola agli ottavi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) AGI - Grazie ad un'incredibile rimonta in due minuti, ilsorprende l'e la elimina dalla. Alla Dacia Arena apre Valoti, poi una doppietta di Nehuen Perez porta avanti i friulani, ma Molina e Petagna, entrambi entrati dalla panchina, ribaltano tutto in pochi istanti regalando glidi finale contro la Juve alla squadra di Palladino. Si ferma invece a nove la striscia di risultati utili consecutivi per gli uomini di Sottil, fermati anche da un palo ed una traversa. Turnover da una parte, turnover dall'altra, ma a risentirne di più a livello di gioco sono i bianconeri, che offensivamente parlando creano poco o nulla. Dal canto suo invece la formazione ospite mette in mostra grande carattere e al 15' crea la prima chance con Rovella, respinto sulla linea da Nuytinck a ...

