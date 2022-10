Coppa Italia | il Monza agli Ottavi | decisivo il pirotecnico 2-3 all’Udinese

AGI - Grazie ad un'incredibile rimonta in due minuti , il Monza sorprende l'Udinese e la elimina dalla. Alla Dacia Arena apre Valoti, poi una doppietta di Nehuen Perez porta avanti i friulani, ma Molina e Petagna, entrambi entrati dalla panchina, ribaltano tutto in pochi istanti regalando ...Assoluta sorpresa degli incontri odierni la battuta d'arresto dell'Udinese alla Dacia Arena contro il Monza . I brianzoli si sono imposti per 3 - 2 per effetto dei gol di Valoti, Molina e di Petagna. ...Per la quarta volta nella storia i brianzoli vanno così avanti nella competizione. Senza titolari e prime riserve, è un'altra impresa di Palladino ...Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha commentato ai microfoni di Mediaset il successo contro l'Udinese in Coppa Italia: "Sono felicissimo per questi ragazzi. In questo periodo si sono impegnati a ...