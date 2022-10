Coppa Italia | 1 - 0 al Bari | Parma agli ottavi

I ducali di Pecchia piegano il Bari nei sedicesimi di: ora la sfida con l'Inter di Inzaghi agli ottavi di finale Sarà il Parma l'avversario dell'Inter negli ottavi di finale di2022/23: i crociati di Pecchia hanno piegato 1 - 0 ...Una zuccata di Benedyczak e almeno due interventi da Superman del portierino Corvi regalano al Parma la vittoria contro il Bari. L'1 - 0 del Tardini spinge gli emiliani agli ottavi di finale dove ...Il team bianconero è pronto per il prossimo incontro di campionato. Una partita che si prospetta difficile, ma che l'Udinese vuole vincere ...La partita Bologna - Cagliari di Giovedì 20 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2 ...