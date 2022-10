Coppa di Germania | avanti Bayern Monaco e Borussia Dortmund | fuori il Werder Brema

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Si conclude senza particolari sussulti la tornata di sedicesimi di finale didi. Vittorie senza patemi per. I bavaresi superano 5-2 in trasferta l’Augsburg con la doppietta di Chupo-Moting e i gol di Musiala, Kimmich e Davies. Passa anche la squadra di Terzic sul campo dell’Hannover con l’autorete di Arrey-Mbi e il rigore di Bellingham. L’eliminazione che fa più scalpore è quella delche cede ai rigori contro il Paderborn. Vince ai rigori anche il Friburgo contro il St.Pauli. Nessun problema per lo Stoccarda che demolisce 6-0 il Bielefeld e per la capolista della Bundesliga Union Berlino che batet 2-0 l’Heidenheim. SportFace.

Calciomercato.com

... permettendo ai blancos di segnare la rete che avrebbe dato il là alla vittoria della. Da lì ... due prestiti, uno al Besiktas in Turchia, e l'altro all'Union Berlino in. Ora, l'occasione ...Yann Sommer ai Mondiali in Qatar dovrebbe esserci. Il portiere della Nazionale era uscito per infortunio alla caviglia sinistra nel match dididi marted del suo Moenchengladbach contro il Darmstadt e, stando al comunicato del club, dovr osservare un periodo imprecisato di riposo. Secondo la Bild e il Blick per questa pausa ... Coppa di Germania: Dortmund agli ottavi, Bayern forza 5. Stoccarda esagerato, l'Union Berlino non si ferma Calcio L’annuncio è stato mercoledì 19 ottobre dal club nerazzurro con un comunicato sul sito internet ufficiale: la partita che ricorda i due ex presidenti atalantini Achille e Cesare si giocherà ven ...Appuntamento il 9 dicembre, in pieno Mondiale: un remake della sfida già vista nel 2016, vinta dai tedeschi ai calci di rigore ...