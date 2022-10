Coppa del Mondo Sci Alpino | il 23 ottobre il gigante a Soelden con 9 Azzurri

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato nove atleti per ildi apertura delladeldi Scimaschile in programma domenica 23sul ghiacciaio del Rettenbach, a(Aut). Si tratta di Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Alex Hofer, Simon Maurberger, Dominik Paris, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle. La prima manche è prevista alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.00, diretta televisiva su Raisport ed Eurosport. La squadra azzurra vanta fra gli uomini due podi nella storia con Massimiliano Blardone secondo nel 2004 e Manfred Moelgg secondo nel 2012. I Precedenti degli: Borsotti Giovanni 24-10-2021 – Ritirato nella 1a manche 18-10-2020 – 13° 27-10-2019 ...

La Coppa del Mondo di sci alpino 2022 - 2023 sta per cominciare, con l'appuntamento inaugurale previsto questo weekend a Soelden con il doppio slalom gigante (femminile sabato, maschile domenica), mentre ...'Lara partirà senza aspettative particolari, ma con l'atteggiamento giusto per godersi questa grande avventura ', le dichiarazioni della madre - allenatrice Daniela Ceccarelli.