Controsoffitti in cartongesso | innovazioni e posa a regola d’arte

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Vuoi creare un’illuminazione integrata per valorizzare il tuo soggiorno o la tua cucina creando particolari effetti di design? Iinsono la soluzione preferita da architetti e progettisti di interni per dare vita ad ambienti unici. Ma i pannelli insono molto versatili, tanto da essere largamente impiegati anche nell’isolamento termico (trovi un approfondimento sulle varie tipologie di isolamento termino qui) e acustico. Composti da uno strato di intonaco pressato tra due fogli in cartone molto rigido, i pannelli insono estremamente durevoli, resistenti al fuoco e a basso impatto ambientale. Per avere una panoramica completa di questi elementi, approfondiamo i vantaggi e gli svantaggi deiin. I vantaggi dei ...