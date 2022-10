Consultazioni Quirinale | al via domani Il calendario - Politica - quotidiano net

Ilha comunicato il calendario per leper la formazione del nuovo governo. Il programma prevede come primo appuntamento, nella mattinata di giovedì 20 ottobre , la telefonata tra ...Alla vigilia dell'inizio delleal, la leader di Fdi e premier in pectore si dice pronta addirittura a far saltare il tavolo se dagli alleati non ci sarà chiarezza sulla ...Roma, 19 ott. (askanews) - Prendono il via domani le consultazioni di Sergio Mattarella per la formazione del nuovo governo, con la coalizione ...Meloni prende le distanze dal nuovo audio di Berlusconi su Putin e invia un messaggio all’alleato: “L’Italia è a pieno titolo, e a ...