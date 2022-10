(Di mercoledì 19 ottobre 2022). L’assemblea deldiha eletto, che sarà alla guida delper i prossimi quattro anni, affiancato dai nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per il biennio 2022-2024. I nuovi consiglieri sono: Guido Acerbis (Acerbis Italia spa), Matteo Balduzzi (Simap spa), Paolo Bellini (Ar-Tex spa), Giuseppe Bergamelli (Pluss Consulting srl), Fabio Bosatelli (Gewiss spa), Laura Cattaneo (Plastik spa), Mauro La Ciacera (Cesap srl; Istituto Italiano dei Plastici srl), Paolo Lavelli (M.C.M. spa), Corrado Malighetti (Naster srl), Marco Manzoni (NTS spa), Giovanni Battista Marcandelli (Sea Rubber srl), ...

Questa è la trasformazione che promettono i rendering dei due progetti vincitori del contest promosso da Comune di, Gamec eper l'allestimento delle due piazze, capaci ...Li hanno annunciato il 18 ottobre Comune die GAMeC. "I due progetti - spiega il sindaco di, Giorgio Gori - rappresentano alcuni dei primi interventi, in ...