Con il monopattino contromano sulla Pontina | ecco il video

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Chi percorre laquotidianamente può dire di averle viste veramente tutte. Tra incidenti, lavori che sembrano interminabili, lancio di sassi nei pressi del campo rom di Castel Romano, il campo rom di Castel Romano, gli attraversamenti a piedi – senza dimenticarci delle ‘apparizioni’ qua e là di ciclisti – la strada che collega Roma a Latina (e oltre) fa sempre notizia in un modo o nell’altro. Forse però questo episodio mancava all’appello: un uomo che, incurante del pericolo, percorre nell’esiguo bordo strada, e per di più, laalla guida di unelettrico. Come se nulla fosse. Leggi anche: Perde il controllo dell’autoe si ribalta: anziana in Ospedale (FOTO) Con ilall’altezza di ...

Everyeye Auto

... strattonandolo e colpendolo alle spalle, presumibilmente,un oggetto contundente che gli ha provocato una ferita in pieno viso. L'aggressore è poi scappato su un. L'aggredito, invece,...La distanza media percorsa dagli utenti Dott a bordo di unè di circa 2 chilometri,una percorrenza media di circa 7.5 minuti a corsa . Dall'indagine condotta dall'operatore tra i ... L'Äike T è il primo monopattino keyless al mondo con ricarica USB-C I due ruote della società tedesca equipaggiati con casco integrale e frecce non si trovano più da qualche giorno. Non si sa se e quando torneranno in città. L'azienda a un utente: "Speriamo siano nuov ...L'attore neozelandese si è goduto le meraviglie della Città Eterna spostandosi con un mezzo a zero emissioni: il video ha spopolato sui social ...