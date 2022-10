“Colpevoli trovato | ecco chi sono” Chi ha tradito Berlusconi | arrivano i nomi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dopo la diffusione del primo audio di Silvioe le sue parole su Vladimir Putin è subito partita dentro a Forza Italia la caccia ai responsabili che hanno fornito la registrazione a Lapresse. Ieri è stato pubblicato un altro spezzone riguardante i rapporti con Giorgia Meloni, mentre in giornatagiunte le dichiarazioni sulla guerra tra Russia e Ucraina e su Volodymyr Zelensky, parole che hanno costretto la stessa premier in pectore a fare una precisazione sull'indirizzo di politica estera del nuovo governo. Ma intanto dentro il partito azzurrostati individuati idi coloro che hanno passato il file ai giornalisti. Fonti di Forza Italia all'agenzia Nova fanno sapere che “gli audiostati registrati da due parlamentari non ricandidati alle elezioni dello scorso 25 ...

