Coca Cola Hbc Italia | bonus di 800 euro ai dipendenti per le bollette di acqua | luce e gas

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) A partire da ottobre, quasi 1.700 collaboratori diHBC, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio TheCompany sul territorio nazionale, riceveranno undi 800spendibile tramite la piattaforma di welfare aziendale in una serie di servizi, tra cui il rimborso delledie gas (non appena saranno confermate, da parte dell’Agenzia delle Entrate, le proposte del DL Aiuti Bis). “InHBCascoltiamo i bisogni dei nostri collaboratori e consideriamo il loro benessere un fattore fondamentale”, sottolinea Emiliano Maria Cappuccitti, People & Culture Director ...

