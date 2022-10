Calciomercato.com

LE QUOTE PER LESecondi bookmakers la Fiorentina ha i favori del pronostico. Le quote ... Non si prospetta unadi reti: l'Under 2,5 è a 1,68, mentre l'Over 2,5 è a 2,05. Più ...LE QUOTE PER LELe quote per ledella diretta Triestina Albinoleffe vedono ... I bookmakers non credono a unadi gol: l'Under 2,5 è a 1,60, mentre l'Over 2,5 è a 2,20. ... CM scommesse: pioggia di gol fra Coppa Italia e nella sfida Ronaldo contro Conte Ad Agrigento la Dia sequestra 500mila euro ad imprenditore per gioco illegale, a Taranto la Polizia chiude un circolo con apparecchi scollegati e a Vicenza la Gdf scopre slot accese fuori orario.A Suzuka Max Verstappen vince il suo secondo titolo in carriera in una gara caratterizzata dalla pioggia e con la FIA nuovamente al centro delle polemiche ...