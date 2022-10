Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Lo scorso anno le preoccupazioni per il cambiamentotico sono diminuite in tutto il mondo:della metà della popolazione ritiene che questo rappresenti una "minaccia molto grave" per i loro Paesi nei prossimi 20 anni. Per esempio, solo il 20% dei cinesi ha dichiarato di ritenere il cambiamentotico una minaccia. Sono i risultati dell'indagine Gallup World Risk Poll. Il sondaggio, basato su oltre 125.000 interviste in 121 Paesi, ha evidenziato che la pandemia da COVID-19 e le preoccupazioni per questioni più immediate come la salute e i mezzi di sussistenza prevalgono sul tema del.