Clima | blocchi stradali attivisti | Procura Roma indaga**

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), 19 ott. (Adnkronos) - Diversi fascicoli sono aperti insuiorganizzati negli ultimi mesi su diverse arterie della Capitale e in particolare sul Gra dagliper il clima. I reati ipotizzati vanno dall'interruzione di pubblico servizio alla manifestazione non autorizzata. Tra i promotori dei, che hanno causato ingorghi e proteste da parte degli automobilisti, ci sono glidi ‘Ultima generazione' che manifestano contro l'utilizzo di combustibili fossili e che chiedono fra l'altro di incrementare le energie rinnovabili. I vari fascicoli al vaglio dei pm capitolini potrebbero confluire in un'unica inchiesta.

