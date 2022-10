Clamoroso Fiorello | salta il ritorno in Rai? I giornalisti del TG1 protestano | è caos totale

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)tornerà suUno? Sembrava di sì. Poi è iniziata una protesta da parte deidel TG1 e - pare -ha fatto un passo indietro. Vediamo cosa sta succedendo. Rosarioè uno degli showman più amati d'Italia. Non è un caso che nelle ultime quattro edizioni del Festival di Sanremo sia stato sempre chiamato a fare da spalla al conduttore. La storia d'amore con il Festival è iniziata nel 2001, quando è comparso per la prima volta come aiuto presentatore, per ritornarvi l'anno successivo. Dopo una lunga assenza, di 16 anni, è tornato nel 2018 per dare una mano a Claudio Baglioni. Negli ultimi dieci anni è comparso sporadicamente in televisione, sia inche a Mediaset. Per la fine del 2022, era previsto il grandedell'artista ...