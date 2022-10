Civili evacuati da Kherson | l’esercito di Kiev pronto a riconquistare la regione

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)ucraino ha lanciato un’offensiva verso Novaya Kamenka-Berislav, nelladi: due battaglioni di fanteria della 128ma brigata d’assalto e un battaglione di carri armati della 17ma brigata stanno penetrando nelladichiarata formalmente territorio russo da Vladimir Putin dopo i referendum farsa che hanno interessato anche Donetsk, Luhansk e Zaporizhzhia. La controffensiva degli uomini di Zelensky preoccupa Mosca, che ha iniziato l’evacuazione dei pochirimasti nel capoluogo verso le zone interne della Russia. Molti erano già stati deportati durante la conquista da parte delle truppe del Cremlino, mentre la gran parte aveva lasciato laper cercare rifugio nelle zone occidentali dell’Ucraina o in Europa alle prime avvisaglie dell’invasione. “Ho ...

