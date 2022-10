Ciro Grillo | il racconto del testimone | La ragazza era ubriaca

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nuova udienza del processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputatie alcuni suoi amici. In aula l'insegnante di kitesurf e il medico che visitò ladopo il presunto abuso

Si è aperta al Tribunale di Tempio Pausania la quinta udienza del processo - a porte chiuse - per la presunta violenza sessuale di gruppo su due studentesse, che vede imputati, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Oggi la corte, presieduta dal giudice Marco Contu, avrebbe dovuto sentire le ...Tempio Pausania - Ai carabinieri che li hanno interrogati nei giorni immediatamente successivi alla vicenda, hanno dichiarato che Siliva (nome di fantasia) il giorno dopo il presunto stupro di gruppo ...Attesa una lunga e complicata udienza oggi per il caso della presunta violenza sessuale di gruppo. In aula anche Marco Grusovin, a cui la giovane disse: «Ho fatto una cazzata». Gli avvocati dei ragazz ...Si è aperta al Tribunale di Tempio Pausania la quinta udienza del processo - a porte chiuse - per la presunta violenza sessuale di gruppo su due studentesse, che vede imputati Ciro Grillo, figlio di B ...