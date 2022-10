Cio | si valuta il ritorno alle competizioni di atleti russi e bielorussi | il Dosb si oppone

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) S’infiamma il dibattito sulle sanzioni ade bieloper via dell’invasione dell’Ucraina. Il Cio sta infatti contemplano l’idea di riammetteregli sportivi dellaa e della Bieloa, a patto che prendano le distanze dalla guerra. Tuttavia, la Confederazione tedesca degli sport olimpici () non è assolutamente d’accordo, anzi chiede di inasprire le sanzioni. “E’ inaccettabile che tornino a gareggiare taliin virtù di ciò che sta accadendo, tra cui gli attacchi missilistici contro i civili in Ucraina” ha spiegato. La proposta, dunque, è quella di bandierae bielo“fino a nuovo avviso”. SportFace.

