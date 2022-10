(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La, di fronte “complessa e grave situazionesicurezza nazionale”, dovrebbe attuare con decisione “il dispiegamento strategico effettuato al XX Congresso nazionale del Pcc, migliorare la capacità delle forze armate di vincere, rimanere altamente vigili ein ogni”. Lo ha detto oggi ilWei Fenghe, nel resoconto del China Military Online, durante l’incontro sulla relazione d’apertura del presidente Xi Jinping tenuto dai delegati dell’Esercito popolare di liberazione e delle Forze di polizia armata del popolo presenti al congresso in corso a Pechino. La situazione di Pechino e del territorio conteso è affrontata durante l’edizione del 17 ottobre di ...

