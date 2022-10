Cina +1 | relazioni economiche e politiche con l’India

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L'India il secondo paese più popoloso al mondo con 1,3 miliardi di abitanti ed il settimo Paese al mondo per superficie ha registrato una costante crescita economica negli ultimi anni, con un aumento del PIL del 18,96% nel 2021, del 4,1% nel primo trimestre e del 13,5% nel secondo trimestre di quest'anno, superando il Regno Unito e diventando la quinta economia mondiale. In questo contesto, laè recentemente diventata il principale partner commerciale dell'India, superando gli Stati Uniti (USA). In totale, il volume degli scambi bilaterali trae India è stato di 125,66 miliardi di dollari l'anno scorso, con un aumento del 43,32% su base annua. Basti sapere che i due paesi sono fortemente dipendenti l'uno dall'altro, non solo in materia commerciale, ma anche su tecnologia e investimenti. Tuttavia, nel 2020 le...