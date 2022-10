Ciclismo | parla l’ex moglie di Cipollini | “Dovevo denunciarlo prima | ho sopportato di tutto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)di Mario, Sabrina Landucci, si è espressa al Corriere della Sera dopo la condanna a tre anni di reclusione delconiuge: “Anni difficili e di paura. Avevo l’assoluta volontà di portare avanti il matrimonio. Ero innamorata di quest’uomo e, sbagliando, sopportavo tradimenti, soprusi e violenze. Mi chiedeva scusa, mi giurava che era cambiato. E io volevo crederci ad ogni costo. Non ero una donna libera“. Landucci ha spiegato anche come avesse cercato di tenere il più possibile lontane le figlie dai contrasti col marito. “Ed è stato per questo che per anni non ho denunciato. Non volevo provocare loro dolore. Sbagliavo: quando nella famiglia entra la violenza bisogna interrompere ogni rapporto e denunciare“. SportFace.