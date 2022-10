Ciclismo | Gaviria lascia UAE Emirates e firma con Movistar

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Contratto di un anno per lo sprinter colombiano MADRID (SPAGNA) - Colpo dellache si è assicurata per la prossima stagione Fernando, 28enne sprinter colombiano che vanta 49 successi ...

, messosi in luce con la Quick Step nel 2017 e nel 2018 arrivando a indossare sia la maglia gialla al Tour che quella rosa al Giro d'Italia, arriva dalla UAE Emirates dove nelle ultime due ...... memorabile la rimonta del colombianoche tagliò per primo il traguardo, prima ancora ci fu ... Tutti gli appassionati dipotranno comunque godersi come antipasto il passaggio della ... Ciclismo, Fernando Gaviria approda alla Movistar: contratto di un anno Contratto di un anno per lo sprinter colombiano MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Colpo della Movistar che si è assicurata per la prossima ...