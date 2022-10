Ciclismo | Bracke si è suicidato | era stato accusato di molestie sessuali

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Marc, team manager di, è morto all’età di 53 anni. Secondo quanto hanno riportato da diversi media belgi, si è trattato di un suicidio.era dirigente del team continental femminile Doltcini-Van Eyck-Proximus, e fuda due atlete, Marion Sicot e Sara Youmans, di. Dopo tali accuse fu condannato dalla commissione etica dell’Uci a 3 anni di squalifica, fino al giugno 2024: lui aveva negato gli addebiti e per la giustizia francese non era colpevole. Il procuratore aveva archiviato il caso affermando che nei comportamenti dinon c’era intenzione di molestia sessuale e che il tutto sarebbe potuto essere un equivoco nato da una scarsa padronanza della lingua inglese. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

Il team manager diMarcè morto all'età di 53 anni e secondo quanto hanno riportato diversi media belgi, tra cui Het Laatste Nieuws, si è trattato di un suicidio.era dirigente del team ...... Anquetil e Poulidor - battuti però nel 1963 dai connazionali Velly e Novales - Merckx e, ... Per il, soprattutto per quello italiano, è davvero una grande notizia. Belgio, morto suicida Bracke. Stava scontando 3 anni di stop per molestie sessuali L’ex team manager della Doltcini-Van Eyck Sport–Proximus era stato accusato da Marion Sicot (e da Sara Youmans), ma la giustizia ordinaria francese lo aveva assolto ...