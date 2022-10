Chi non è d' accordo è fuori dal governo | il siluro della Meloni dopo l' audio del Cav

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La reazione è arrivata ed è durissima. Giorgianon ha usato giri di parole per rispondere alle parole pronunciate da Silvio Berlusconi in unrubato e diffuso da LaPresse in cui il Cav attacca Zelensky. Il Cavaliere di fatto ha affermato che l'invasione da parteRussia di Putin in Ucraina sarebbe stata innescata dagli attacchi "portati avanti dal presidente ucraino - queste le parole di Berlusconi - nelle regioni del Donbass". Poi la frase che ha innescato una vera e propria tempesta: "Non mi fate dire quello che penso di Zelensky...", ha detto il leader di Forza Italia davanti ai parlamentari azzurri. E ora Giorgiamette le cose in chiaro in vista delle consultazioni che partiranno domani e soprattutto in vistanascita di un nuovo esecutivo di centrodestra: "Su una ...