Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 19 ottobre 2022 su Rai 3

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Questa sera – mercoledì 19– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. Il giovane studente universitario, Jois Pedone, era in contatto con una donna che si faceva chiamare sacerdotessa. Chi era? Era davvero una donna? Il mistero sulla morte del ragazzo di 19 anni di Vasto è al centrodi questa sera, mercoledì 19in prima serata su Rai 3. Nel programma con Federica Sciarelli, inoltre, alcuni documenti inediti sul caso di Marzia, la giovane milanese scomparsa a Pontecagnano. Aveva denunciato il fidanzato per le violenze nei suoi confronti. Come sempre, poi, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in ...