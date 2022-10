Charlize Theron svela il segreto per mani sempre idratate e costa solo 10 euro

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Con l’arrivo del freddo e dell’inverno succede spesso di averescrepolate e arrossate. Un fenomeno a cui è facile rimediare se seguiamo i consigli di chi se ne intende di bellezza come. L’attrice americana e icona di bellezza utilizza quotidianamente Eucerin Aquaphor. La cremaassicura un trattamento riparatore a un prezzo contenuto, infatti, contrariamente a quello che si può pensare, il prodotto, diventato ormai un must have per la star di Hollywood,meno di 10. Offerta CremaEucerin Aquaphore morbide anche in inverno ...

L'Accademia del bene e del male, il nuovo film di Paul Feig con Charlize Theron e Kerry Washington, arriva su Netflix in streaming da oggi 19 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Nel villaggio di Gavaldon, le due outsider e migliori amiche Sophie e Agatha sono state scelte come candidate esterne da una misteriosa istituzione, l'Accademia del Bene e del Male, per studiare presso le due scuole di magia che essa ospita. Il lungometraggio si basa sui romanzi di Soman Chainani, vede alla regia Paul Feig (Ghostbusters, 2016) e vanta un cast incredibile composto fra gli altri da Charlize Theron e Kerry Washington.