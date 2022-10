Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Caro Fiore, ti scriviamo in nome e per conto di tutta la redazione del Tg1, che nutre grande stima per il tuo lavoro e si diverte come tutti, da sempre, con le tue invenzioni televisive”. Inizia così la lettera del cdr del Tg1 inviata a, dopo le polemiche nate da una precedente nota di protesta della rappresentanza sindacale per l’ipotesi di collocare ilmorning show dell’artista nellodi Tg1 Mattina. Il comitato di redazione del telegiornale del primo canale Rai, composto da Leonardo Metalli, Roberto Chinzari e Virginia Lozito, ha deciso di rivolgersi direttamente allo showman per sottolineare che non è in corso, anzi. La redazione è pronta a discutereper trovare una soluzione condivisa sulla collocazione in palinsesto dell’atteso ...