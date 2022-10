Caso Paciolla | la procura chiede archiviazione come suicidio | ma la famiglia rincorre

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nessun elemento concreto sull’omicidio: la morte di Mario Carmine, il 33enne cooperante napoletano, trovato impiccato nella propria abitazione a San Vicente del Caguán in Colombia, sarebbe legata ad un gesto volontario. E’ la conclusione a cui è arrivata ladi Roma che ha chiesto l’del procedimento avviato dopo il ritrovamento del corpo dell’uomo nel luglio del 2020. Una decisione che i familiari dell’uomo definiscono “sconcertante” e a cui si opporranno davanti al gip. “Noi siamo certi, anche per le indagini che abbiamo svolto, che Mario non si è tolto la vita”, affermano in una nota i genitori Giuseppe e Anna Maria, attraverso il loro legale, l’avvocato Alessandra Ballerini. I magistrati capitolini avevano aperto un procedimento in cui si ipotizzava il reato di ...

Ma non ha fatto in tempo Per più di due anni la procura di Roma ha mantenuto un silenzio totale suldi Mario, il 33enne napoletano che era in Colombia come operatore delle Nazioni ...Non si ritiene utile indagare ancora suldi Mario Carmine, il cooperante italiano deceduto nel luglio del 2020 in Colombia. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento suldell'uomo, che venne trovato ...Il cooperante napoletano venne trovato senza vita nella sua abitazione - nel luglio del 2020 - a San Vicente del Caguánin, in Colombia.Nessun elemento concreto sull'omicidio: la morte di Mario Carmine Paciolla, il 33enne cooperante napoletano, trovato impiccato nella propria abitazione a San Vicente del Caguán ...