Cartier | 650 Assunzioni a Torino

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)investe sue Valenza: il Brand del Gruppo Richemont aprirà a breve due stabilimenti che porteranno all’assunzione di ben 650 Persone in Piemonte.: Nuove Offerte di Lavoro Controlla le Offerte di Lavoro in Carter sulla nostra pagina dedicata:Lavora con Noi. Il colosso svizzero del lusso,del Gruppo Richemont , sta allestendo aun Manufacturing Hub di 12000 metri, che darà lavoro a circa 300 dipendenti. L’hub avrà sede a Basse di Stura , nella periferia ovest diè il marchio più forte del gruppo Richemont, dal punto di vista dei ricavi che indicano un fatturato di circa 6 miliardi di euro. La costruzione del nuovo impianto dovrebbe essere completata in 18 ...

La Repubblica

Lo ha reso noto l'amministratore delegato diItalia, Jacques Lemeray, a margine di un incontro sul ruolo delle imprese estere che operano in Piemonte. A Torino, a Basse di Stura, su un sito ...L'Ad diItalia Lemeray: 'L'Italia sa unire artigianato e industria', ma lamenta: 'Servono più ... Cartier investe in Piemonte: in arrivo due stabilimenti da 650 addetti Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...