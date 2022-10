Cartabianca | Al Bano mostra la bolletta da 385 605 euro | “Un aumento assurdo”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Un rincaro”. Ospite a, Alladell’energia elettrica della sua tenuta di Cellino San Marco e denuncia gli aumenti record che si trova a fronteggiare a causa della crisi del gas dovuta alla guerra in Ucraina. “Da gennaio ad agosto 2021 – dice il cantante nello studio di Bianca Berlinguer, come riferisce l’Adnkronos- 127.492. Da gennaio ad agosto 2022, 385.605, il 202% di rincaro. È“. Alha portato la sua testimonianza, partecipando al dibattito sul tema con Fabio Donzelli di Fratelli d’Italia e Debora Serracchiani del Partito Democratico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

