Caro bollette | nel mirino dell’Antitrust finiscono 4 società fornitrici di luce e gas

Noi abbiamo poche risorse e le dobbiamo mettere tutte sul tema del. Ci sarà tempo e modo per fare gli interventi sulla flat tax, per fare i prepensionamenti, ma oggi dobbiamo salvare l'industria italiana, perché senza industria non c'è l'Italia". Lo ...Le filiere produttive italiane ed europee sono sempre più in ginocchio per l'aumento incontrollato del prezzo dei combustibili fossili. La situazione è destinata a peggiorare nei prossimi mesi con le ...Appuntamento alle 15. Turi: "I professionisti si pongono a sostegno di famiglie, consumatori, imprese ed enti" ...«Esprimiamo una forte preoccupazione circa l’evolversi della situazione del rincaro del costo di energia e gas, pensando soprattutto al periodo invernale, che potrà avere un particolare impatto sulle ...