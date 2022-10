Caro bollette | adesso c’è la soluzione | arriva il bonus gas

Leggi su inews24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una buona notizia per coloro che hanno visto la bolletta sfiorare le stelle:ilgas per chi ha i requisiti Finalmente èto un modo per risparmiare sulleche rappresentano una grande preoccupazione tra gli italiani, nonché un tema di estrema attualità su cui si sta lavorando. Ecco come procedere. L’incremento del L'articolo proviene da Inews24.it.