Carlo Acutis | la storia del ragazzo morto a 15 anni proclamato beato ad Assisi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nato nel 1991, il giovane ènel 2006 per una leucemia fulminante. Devoto in particolare alla Madonna, aveva creato vari siti web e una mostra sui miracoli eucaristici. Il giovane è stato dichiaratoil 10 ottobre 2020. Il corpo è stato trattato con tecniche di conservazione che l'hanno preservato

Nato nel 1991, il giovane è morto nel 2006 per una leucemia fulminante. Devoto in particolare alla Madonna, aveva creato vari siti web e una mostra sui miracoli eucaristici. Il giovane è stato ...... come quella di mio figlioche aveva questa inclinazione al bene in ogni momento della giornata.' È con queste parole che Antonia Salzano, madre del beato, ha salutato domenica 16 ...Per comprendere la spiritualità di Carlo Acutis bisogna addentrarsi nel Mistero Eucaristico da lui "teorizzato".C'è un nuovo altare dedicato al Beato Carlo Acutis nella navata sinistra della cattedrale di Assisi. "È bello che anche nella Chiesa madre ci sia uno spazio dedicato al giovane milanese, assisano d'ad ...