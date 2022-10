Campania | galleria Minori - Maiori | pubblicato il bando di gara

ExPartibus

(FERPRESS) – Napoli, 19 OTT – E' stato pubblicato da Anas sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, mercoledì 19 ottobre, il bando di gara per appalto integrato relativo ai lavori di realizzazione della variante in alla strada statale 163 "Amalfitana", tra gli abitati di Minori e Maiori. L'importo dell'appalto, finanziato dalla Regione Campania, è di oltre 18 milioni di euro.