Camion perde il carico di scatoloni sulla Paullese a Peschiera Borromeo | l’autista se ne va

L'Unione Sarda.it

... non è una rarità, infatti, che chila casa in California scelga spesso di vivere in auto o ... perché viene usata per spegnere gli incendi, troppo alti per i Canadair e troppo estesi per i,...Portogruaro, auto finisce contro il rimorchio di un tir: manager di 48 annila vita Un altro ... si trovava alla guida di una Bmw che si è schiantata contro il rimorchio di unche ... Camion perde un grosso blocco di marmo, ponte danneggiato e tragedia sfiorata - L'Unione Sarda.it Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere uno dei conducenti della vettura. Sul posto il 118 che ha trasportato i ferite in ospedale ...