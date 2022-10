Calciomercato Juve | si pensa al rientro anticipato dal prestito di Cambiaso | la situazione

...prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggiLa rassegna stampa di. In basso, ', la sorpresa è Pogba': il francese prova ad accelerare per il ritorno in campo. Su '...Juventus, Real saluta Benzema: tutto su Vlahovic Vlahovic © LaPresseOvviamente ... considerati i 70 milioni spesi per acquistarlo, potrebbe spingere laa sedersi al tavolo delle ...Lo fece già nella Capitale, ma ora in questa nuova avventura napoletana sta forse dando ancora di più. Nella gestione attenta e coerente di un gruppo che ha rimodellato dopo la rivoluzione d’estate ...La Juventus prepara due super colpi con la giocata d'anticipo: oltre a Milinkovic-Savic c'è un altro grande nome ...